„Wir campen seit Mittwoch, um den König zu sehen“

Was derzeit in London passiert, ist anderswo auf der Welt kaum zu glauben: Bereits seit Tagen campen Menschen aus verschiedensten Ländern mitten in der Innenstadt. Sie schlafen in Zelten, haben ihre „Campingplätze“ bunt dekoriert und fiebern der Krönung von König Charles III. entgegen - und sie haben lustige Geschichten zu erzählen.