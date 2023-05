Von „nicht standesgemäß“ zur Königin von Charles

Wenn Camilla am Samstag an der Seite von Charles III. zur Königin gekrönt wird, ist dies nicht nur ein weiterer wichtiger Tag in der Geschichte des britischen Königshauses, sondern auch ein persönlicher Sieg für den Monarchen. Schließlich war er schon lange fest entschlossen, sie zu seiner Königin zu machen - und erfuhr dabei viel Gegenwind.