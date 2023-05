Was der neue Rektor Stefan Koch an der JKU vorhat

Enge Koexistenz mit Digtal-Uni IDSA

Dabei sieht der designierte JKU-Rektor die geplante Digital-Uni IDSA nicht als Konkurrenzprodukt, sondern eher als Einladung zur Kooperation und komplementären Gestaltung der digitalen Transformation mit einer noch größeren wissenschaftlichen Bandbreite, als sie die JKU derzeit alleine leisten kann. Gegenseitige Kannibalisierung, zum Beispiel um Studenten und Studentinnen, könne und dürfe da nicht das Ziel sein. An der JKU selbst will Koch Zusammenarbeit und Vernetzung der unterschiedlichen Disziplinen vorantreiben. Ein Beispiel dafür ist das in Konzeption befindliche „Linz Institute for Transformative Change“, in dem übergreifend zum Thema Transformation geforscht werden soll.