Nach Gasexplosion in Graz: Ursache geklärt

Mieter im Tiefschlaf

Der 63-jähriger Mieter der Wohnung befindet sich im LKH-Graz in künstlichem Tiefschlaf. Sein Zustand sei derzeit aber stabil. Die Ermittler konnten den Mann zu seinen ersten Angaben somit noch nicht befragen. Glücklicherweise kamen andere Personen trotz enormer Druckwelle nicht zu Schaden. Bei ihrem Einsatz fanden Kriminalisten in der Nähe des Tatortes eine Katze. Sie dürfte sich bei der Explosion in der Wohnung befunden haben. Die Tierrettung der Berufsfeuerwehr Graz brachte das Tier in die Arche Noah.