Fußgänger bei Auffahrunfall in Graz verletzt

Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr fuhr ein 68-jähriger Salzburger mit seinem Pkw auf der Raiffeisenstraße im Bezirk Jakomini in nördliche Richtung. Hinter ihm befand sich ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz. Beide Lenker beabsichtigten, nach links in die Fröhlichgasse einzubiegen. Aufgrund eines Fußgängers, der die Straße auf einem Schutzweg überquerte, musste der 68-Jährige seinen Pkw anhalten. Dabei dürfte der hinter ihm fahrende Pkw-Lenker offenbar das bereits stehende Fahrzeug übersehen haben. Infolgedessen kam es zum Auffahrunfall.