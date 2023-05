Grazer wollte kochen, Gasflasche explodiert

Gegen 23.40 Uhr gingen am Dienstag bei der Grazer Feuerwehr mehrere Notrufe ein: Mehrere Anrufer meldete eine Gasexplosion in einer Wohnanlage in Graz-St. Peter. Den Einsatzkräften - die Berufsfeuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 31 Mann vor Ort - bot sich am Einsatzort ein Bild der Verwüstung. Durch die Wucht der Explosion wurden in der Wohnung nahezu alle Wände und Einrichtungsgegenstände zerstört. Bilder, Wandteile und andere Dinge wurden durch die Fenster ins Freie geschleudert.