Schweiz übernimmt Untersuchung

Nach der Notlandung eines Swiss-Flugzeugs in Graz und dem Tod eines Crew-Mitglieds im Dezember des Vorjahres hat die österreichische Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) die Untersuchungen nun an die Schweiz abgetreten. Erst im März hatte die Stelle einen Zwischenbericht vorgelegt. Das bestätigte das Verkehrsministerium am Freitag in einem entsprechenden Bericht des Schweizer „Tagesanzeiger“.