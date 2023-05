Neuer Mini: Was wir über den China-Stromer wissen

In der neuen Mini-Familie steht sowohl im Mini Cooper E mit 135 kW Motorleistung als auch im Mini Cooper SE mit 160 kW vom ersten Meter an das volle Drehmoment zur Verfügung. Er beschleunigt ohne Verzögerung und ohne Schaltunterbrechungen. Der Lithiumionen-Hochvoltspeicher liegt im Boden des Electric, sorgt dort mit tiefem Schwerpunkt für mehr Agilität und Stabilität und soll so das markentypische Gokart-Feeling bringen.