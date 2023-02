Die Zukunft von Mini bringt einige Überraschungen

Auch Mini verweilt in einer Art Schaffenspause. In den vergangenen fünf Jahren ging kein komplett neues Modell in den Handel, sieht man einmal vom elektrischen Derivat des normalen Mini (2020) und dem Cabrio (2022) ab. Das Portfolio besteht derzeit aus drei- und fünftürigem Hatch (seit 2014), Cabrio (seit 2016), Clubman (seit 2015) und Countryman (seit 2017). Doch Sorgen braucht man sich um die britische BMW-Tochter nicht zu machen, ihre auf Lifestyle getrimmten Premium-Flitzer stoßen auf ungebrochen starkes Interesse. Fast 300.000 Einheiten waren es weltweit im vorigen Jahr. Unter den beiden elektrifizierten Mini-Baureihen Dreitürer und Countryman ist der Cooper SE das mit Abstand meistgefragte Modell.