Schock: Mann sticht 2 Mädchen auf Schulhof nieder

Ein 38-jähriger Mann hat zwei Mädchen auf einem Schulhof in Berlin-Neukölln in Deutschland mit einem Messer angegriffen und niedergestochen. Eines der beiden Kinder - sie sind sieben und acht Jahre alt - erlitt bei dem Angriff am Mittwoch lebensgefährliche Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Den mutmaßlichen Täter nahm die Polizei nahe dem Tatort fest.