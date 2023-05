Airport-Mitarbeiter: „Die Stimmung ist am Boden“

Während zwischen Lilihill und der Politik der Streit um den Klagenfurter Airport weiterläuft (wir berichteten), spitzt sich auch die finanzielle Situation für mehr als 120 Flughafen-Mitarbeiter immer weiter zu. Denn die Entlohnung für April ist noch immer ausständig. Rechtlich stünde den Mitarbeitern die Auszahlung der Gehälter aber bis zum jeweiligen Monatsende zu. In einem Schreiben an die Belegschaft teilte die Flughafen-Geschäftsführung jedoch mit, dass das Geld erst am 5. Mai am Konto sein werde. Doch für viele ist das nur ein schwacher Trost.