Stadt steht geschlossen hinter Airport-Plan

Auch Landespolitik mit an Board

Während Stadtpolitik und Land anfangs diesem Plan noch skeptisch gegenüber standen, wendet sich nun das Blatt. „Bei einer internen Besprechung mit Rechtsanwalt, Steuerberater und allen politischen Vertretern der Stadt wurde anerkannt, dass ein gemeinsamer Flughafen-Rettungsversuch mit der Kärntner Beteiligungsverwaltung die sinnvollste Lösung wäre“, so Liesnig, der auch Rückendeckung von TK-Bgm. Christian Scheider erhält: „Wir haben es jetzt in der Hand, die Geschicke zu beeinflussen. Alleingänge der Stadt wird es aber nicht geben. Ein überparteilicher Schulterschluss und gemeinsamer Weg mit der KB-V sind das Ziel.“

So sieht das auch Landesvize Martin Gruber (VP): „Die Entscheidung muss zuerst im KB-V-Aufsichtsrat getroffen werden, aber das Land hat hier eine klare, geschlossene Position.“ Für kommenden Dienstag ist daher ein Sondergemeinderat geplant.