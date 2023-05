7 Tatsachen, die bald Lohn und Karriere bestimmen

Die geburtenstarken Jahrgänge der „Baby-Boomer“ gehen in den kommenden Jahren in Pension, es kommen zu wenig junge Arbeitnehmer nach - und die sind auch noch anspruchsvoller als früher. Das sorgt für Verwerfungen, die man in den vergangenen Jahrzehnten nicht kannte: In Zukunft konkurrieren Firmen um Arbeitssuchende, nicht Suchende um offene Stellen. Doch das ist nur eine der Realitäten, die unseren Berufsalltag bis 2030 prägen werden.