So hätte Prinzessin Diana die Krönung aufgemischt

„Sie hätte alle in den Schatten gestellt“

Er sagte gegenüber dem „OK! Magazin“: „Ich denke immer: ‚Was würde sie in dieser Situation tun?‘ Und sie hätte bei der Krönung glorreich ausgesehen, in ihren Sechzigern, und alle so in den Schatten gestellt, wie sie es immer tat. Ich glaube nicht, dass sie irgendeine Feindseligkeit gegenüber ihrem Ex-Mann oder der Frau ihres Ex-Mannes hegen würde. Ich denke, sie wäre im Leben weitergegangen und hätte ihre eigenen Ambitionen erreicht, immer noch fabelhaft und königlich.“