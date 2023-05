Bei der Communale dreht sich alles um den Weltraum

Zentraler Teil der Communale ist eine Ausstellung im Schloss

Auf knapp 600 Quadratmetern bekommen die Besucher Einblick in das Leben des Astronomen. Aber es geht auch um Superhelden im All, den Wettlauf zum Mond oder Astrofotografie. Der Kometor, eine begehbare Skulptur, wird neu inszeniert. Einzigartig: Das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) wird vor Ort ein Training zur Vorbereitung einer (simulierten) Mars-Mission abhalten. An mehreren Schauplätzen im Stadtgebiet – u.…a. auch im Uhrmacherhaus – wird es Installationen, Theaterprojekte und Workshops geben. Das Theaterfestival Schäxpir, die Ars Electronica, das Festival der Regionen und die Sternwarte Gahberg werden eingebunden.