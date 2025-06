Warum Ihnen ein Blaulicht auf Auto Ärger beschert

Lustig gemeint war das Blaulicht, dass eine Gruppe junger Österreicher ihrem Freund zum 18. Geburtstag schenkten – doch am Ende war es alles andere als witzig. Denn das Geburtstagskind brachte das Blaulicht tatsächlich an seinem Auto an – und fuhr damit geradewegs einer Polizeistreife in die Arme. Resultat: einiges an Ärger und Strafen.

Wer aber darf denn nun ein Blaulicht haben? Und was darf man denn mit einem Blaulicht? Wir haben die wichtigsten Regeln für Sie zusammengefasst.