Mühlviertler verwandeln Investorin in „Phantom“

In der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ kämpfen die beiden Mühlviertler nun um die Gunst der Investoren. Am Dienstag, 2. Mai, wird die Folge auf Puls4 ausgestrahlt. Ob einer der Investoren anbeißt? Katharina Schneider hat jedenfalls die Neugier gepackt, testet das Produkt direkt in der Show und verwandelt sich somit vorübergehend in ein „Phantom“, so viel verrät der Fernsehsender schon vorab. Ein gutes Zeichen?