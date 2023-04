Brot-Retter „zerbröselt“: Nun wird Käufer gesucht

Der Schuldenberg dürfte letztlich rund 400.000 Euro hoch sein. Der Masseverwalter macht für die Gläubiger zu Geld, was möglich ist: So ist die Marke BRüSLi zu haben - ein Käufer wird gesucht. „Es gibt mehrere Interessenten“, so Hödl. „Aus heutiger Sicht dürfen die Gläubiger lediglich mit einer geringen, im einstelligen Prozentbereich befindlichen Quotenzahlung rechnen“, sagt Jürgen Gebauer vom KSV 1870.