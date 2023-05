Fahrradfahrerin (12) bei Kollision schwer verletzt

Suche nach Katze endete im Krankenhaus

Am Sonntagabend verletzte sich auch eine 15-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt. Bei der Suche nach ihrer Katze in einem Waldstück stürzte die Jugendliche im unwegsamen Gelände in Poggersdorf. „Bei diesem Sturz erlitt sie eine Verletzung unbestimmten Grades und war deshalb nicht mehr in der Lage aufzustehen“, berichtet die Polizei.