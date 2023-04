So feierte Kärnten den autofreien Sonntag

Auch die „Krone“ trat heuer wieder ordentlich in die Pedale, begleitete die Hobbysportler auf ihrer besonderen Seerunde. Das Feld führe Landeshauptmann Peter Kaiser an, nicht einmal eine Stunde nach dem Start war unser sportlicher LH bereits bei der Ortsausfahrt von Velden, wo er mit seinem Team am Generali-Stand die vorbeiziehenden Radler und Skater mit Getränken versorgte. „Das ist Tradition! Wörthersee autofrei ist ein Aushängeschild des Sportlandes Kärnten und eine der schönsten Veranstaltungen, die es im Breitensport gibt. Es geht nicht darum, den See in Rekordzeit zu umrunden, sondern Spaß an der Bewegung zu vermitteln“, so Kaiser, der die Strecke mit dem Rennrad in Angriff nahm.