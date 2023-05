Tausende machen bei diesem Trend bereits mit

Ein Blick auf die Rückseite lohnt sich übrigens. Denn dort findet sich einiges an Informationen. Als erstes steht dort #stoaroas - damit man weiß, der Maler ist ein Mitglieder dieser Facebook-Gruppe. Darunter dann in Sabines Fall: #SH 7000 - was ihre Initialen und die Postleitzahl von Eisenstadt beinhaltet. Last but not least findet man dann noch Finden, posten, reisen darunter. Heißt eben genau das: Den Stein finden, ein Foto machen und mit dem Hashtag des Malers auf der „Stoaroas“-Seite posten, mitnehmen und woanders wieder auf die Reise schicken. So sind Steine schon um die ganze Welt gereist!