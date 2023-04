Klimakleber wollen Wien fast ganzen Mai lahmlegen

Aktionen auch in den Bundesländern

Auch in den Bundesländern kam es zuletzt beinahe täglich zu Aktionen der Gruppe. „Es sind alle sehr aktiv“, sagte Wagner. Am Donnerstagmorgen waren es Aktivisten in Vorarlberg. Die Sperre des Arlbergtunnels wurde genutzt, um sich in St. Anton auf die Passstraße zu kleben. Die Forderung der Aktivisten: Tempo 100 auf Autobahnen.