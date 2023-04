Klimakleber störten sogar den Wien-Marathon

An Sonntagen blieb es bislang meist ruhig um die Klimakleber der Letzten Generation. Für Verkehrsblockaden wurde größtenteils in den Morgenstunden an Arbeitstagen gesorgt. Anders sieht es allerdings diesmal am Tag des Vienna City Marathons aus: Aktivisten blockieren den Läufern den Weg. Die Polizei war sofort zur Stelle.