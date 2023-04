Autogipfel: Aktivisten besprühen Kanzleramt mit Öl

Die Letzten Generation ruht nicht: Das haben uns die Aktivisten in den letzten Monaten oft genug gezeigt. Nach der vergangenen Protestwoche in der Steiermark und weiteren Aktionen am Montag und am Dienstag besprühten Demonstranten Mittwochabend das Kanzleramt in Wien mit Fake-Öl. Grund dafür soll der große Autogipfel sein.