Klimaaktivisten sorgen für Stau auf Arlbergstraße

Von 8.30 bis 9.30 Uhr lief die Aktion in St. Anton am Arlberg in Tirol. Beteiligt waren laut Aussagen der Letzten Generation Aktivisten aus Tirol und Vorarlberg, die gegen die „völlige Verfehlung der Klimaziele durch die österreichische Bundesregierung“ demonstrieren wollen. Dazu haben sich auch Aktivisten auch auf die Straße geklebt. Laut Polizei waren sieben Aktivisten anwesend.