Damit wäre beiden Ländle-Teams geholfen

Aber: Die Statistik spricht nicht für das Team von Markus Mader. Lustenau hat gegen Ried in dieser Saison nur einen Punkt geholt - 0:1 auswärts, 0:0 im Reichshofstadion. In 34 Spielen gab es nur vier Siege für die Austria, elf Remis, 19 Niederlagen. Was auch die Buchmacher einkalkulieren - Tipp3 sieht Ried zwar als ersten und Lustenau als unwahrscheinlichsten Abstiegskandidaten, im direkten Duell sind die Wikinger dennoch Favorit.