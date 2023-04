Rund um Linz wird der Badespaß heuer nicht teurer

Eigentlich hatte man bei der Linz AG vor Wochen in Erwägung gezogen, den geplanten Freibad-Saisonstart in den Bäderoasen auf kommenden Samstag vorzuverlegen. Doch weil die Prognosen alles andere als gut sind, hat man sich dazu entschieden, beim traditionellen Öffnungstag, dem 1. Mai, zu bleiben. Wer ab Montag in Linz ins Freibad will, muss – wie berichtet – künftig tiefer in die Tasche greifen. Erwachsene zahlen in den Bäderoasen 40 Cent mehr als 2022 (5,20 Euro), für Kinder kostet das Planschen nun 2,60 statt bisher 2,40 Euro. Die Erhöhung rechtfertigt man mit der Anpassung an den Verbraucherpreisindex.