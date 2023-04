„So ein Bullshit“: Das nervt Neureuther am meisten

„Auf so etwas werden wir mittlerweile reduziert, dass nur noch Klickzahlen das Entscheidende sind. Das ist nicht das reale Leben“, stellt Neureuther im BR24-Sport-Podcast „Pizza & Pommes“ mit Philipp Nagel klar. „Philipp, weißt du, was jetzt der Fame ist? Und das nervt mich am allermeisten: Wenn du irgendein Bild postest und (schaust), wie viele Likes du bekommen hast“, so der Deutsche: „Oder: Der hat mich nicht geliked, den mag ich nicht mehr - so ein Bullshit.“ Eine knallharte Abrechnung mit den sozialen Medien!