Emotionale Worte: Neureuther gedenkt seiner Mutter

„Auf dem Berg geht’s mir gut“

Beim Skifahren tankt Neureuther in den herausfordernden Zeiten viel Kraft. „Auf dem Berg geht’s mir gut, weil ich in dem Moment dem Himmel ein Stück näher bin. Der Blick von oben hilft mir auch ein Stück weit Dinge besser zu verstehen“, so der sympathische Deutsche.