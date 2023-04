„Auch die Kultur sollte im Urlaub nicht fehlen“

Von einer Weltreise hat Stefan Kraft beim Saisonabschluss in Planica gesprochen - wobei er noch nicht alle Destinationen fix am Radar hatte. Bali aber schon. Mit seiner Frau Marisa macht der 29-Jährige gerade die indonesische Insel unsicher, neben Entspannung am Pool erkundet der Skiflug-Weltrekordhalter Bali auch per Fahrrad.