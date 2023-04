Wirbel um Umfrage: Professor entschuldigte sich

„Methodischer Fehler“

Wichtig wäre bei der Messung eines so sensiblen Themas wie der Homophobie, dass auch ein positiv formuliertes Item verwendet werde, wie zum Beispiel, dass man es richtig finde, dass zwei Männer oder zwei Frauen heiraten dürfen. Und dieses zweite Item sei vergessen worden, das sei der methodische Fehler gewesen, so Bacher. Dieser Fehler sei bedauerlich und er tue ihm leid, sei aber nicht mehr rückgängig zu machen, so Bacher. Die kritisierten Fragen sind noch am Wochenende aus der Online-Umfrage gestrichen worden.