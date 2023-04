Überholender Pkw krachte gegen Moped

Der 63-Jährige fuhr mit seinem Wagen gegen 16.45 Uhr auf der Neuen Freschnerstraße in Richtung Oberfresch hinter einer Autorikscha her. Als diese bei einem Müllcontainer am rechten Fahrbahnrand stehen blieb, setzte der Autofahrer zum Überholen an. Dabei dürfte er den 15 Jahre alten Mopedfahrer übersehen haben, der ihm auf der Straße entgegenkam.