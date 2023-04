Schon wieder geschützter Vogel in Revier getötet!

Waldohreulen sind nachtaktive Greifvögel, die sich vor allem von Mäusen und kleineren Singvögeln wie Sperlingen ernähren. In Europa sind diese Tiere geschützt, ihre Jagd verboten.

In der Innviertler Gemeinde St. Roman bei Schärding war am Wochenende in einem zur Ortschaft Kössldorf gehörenden Waldstück eine lebensgefährlich verletzte Waldohreule gefunden worden. Nur unmittelbar darauf dürfte der Vogel bereits verendet sein.