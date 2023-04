Prinz Louis‘ Geburtstagsparty war großes Abenteuer

Mit zwei süßen Fotos haben Prinzessin Kate und Prinz William ihrem Sohn Prinz Louis schon am Samstagabend zum Geburtstag gratuliert. Während das royale Geburtstagskind auf einem Foto vergnügt in die Kamera strahlt, ist es auf dem zweiten mit frechem Grinsen im Gesicht in einer Scheibtruhe zu sehen, während seine Mama ihn durch den Garten schiebt. Aufgenommen wurden die Bilder im Garten von Adelaide Cottage in Windsor, wo die Familie des Thronfolgers seit letztem Sommer wohnt.