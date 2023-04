Devils verkürzen in Play-offs gegen die Rangers

Nach zwei Heimniederlagen haben die New Jersey Devils im berühmten Madison Square Garden im NHL-Play-off verkürzt. Die Devils setzten sich bei Lokalrivale New York Rangers am Samstag (Ortszeit) 2:1 nach Verlängerung durch. Der Schweizer Goalie Akira Schmid war bei seinem Play-off-Debüt ein Matchwinner. Dougie Hamilton erzielte in der 72. Minute den Siegtreffer, womit es in der „best of seven“-Serie nun nur noch 2:1 zugunsten der Rangers steht.