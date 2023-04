Ohne Ticket auf Konzert: Mann greift Polizisten an

Ohne eine gültige Eintrittskarte zu haben, soll sich am Freitag gegen 20 Uhr ein 20-jähriger Mann Zutritt zu einer Veranstaltung in der Wiener Stadthalle verschafft haben. Weil das so nicht geht, forderten Mitarbeiter den Mann mehrfach auf, den Saal zu verlassen. Der Österreicher wollte allerdings nicht gehen, er wurde immer aggressiver und schlug sogar auf die Polizisten ein.