„Hotel Mama“ auch in Wien immer beliebter

Kinder, die im Erwachsenenalter noch bei den Eltern wohnen, kannte man bisher hauptsächlich aus Ländern wie Portugal oder Griechenland. Doch der Trend greift auch in Österreich um sich, vor allem in Wien: Durch steigende Wohn- und Energiekosten bleibt vielen als Alternative nur das „Hotel Mama“. Wie beim 23-jährigen Jakob, der uns erzählt, was seine Gründe fürs Daheimbleiben sind.