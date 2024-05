So will die Stadt jetzt die Wärmewende schaffen

Die wichtigste Rolle bei der Umstellung spielt die Fernwärme. Vor allem dort, wo der Wärmebedarf besonders hoch ist: in innerstädtischen, dicht bebauten Gebieten. In den nächsten fünf Jahren werden in den weiteren Ausbau eine Milliarde Euro investiert. Das Fernwärmenetz soll von aktuell 1300 Kilometer auf insgesamt 1700 Kilometer wachsen. In vier Pioniergebieten läuft der flächendeckende Fernwärmeausbau gerade auf Hochtouren.