Vienna City Marathon: Hier gibt es Verkehrssperren

Am Sonntag findet in Wien erneut der Vienna City Marathon statt. Bis Sonntag kommt es daher besonders in der Innenstadt zu mehrstündigen Verkehrssperren. Auch Busse und Straßenbahnen können nicht oder nur eingeschränkt fahren. Die Wiener Polizei steht mit 350 Beamten im Einsatz, um der Veranstaltung einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.