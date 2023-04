„Eines der größten Events in Europa“

„Marathon war 1988 in keinem guten Zustand“

Über 39.000 Teilnehmer werden Samstag und Sonntag wieder durch die Stadt laufen. Dabei wird es bereits den 200.000 Finisher beim reinen Wien-Marathon geben. Kein Vergleich zu den Anfängen, als 1984 gerade einmal 794 Menschen an den Start gingen. „Als ich den Marathon 1988 übernahm, war er in keinem guten Zustand“, erinnert sich Veranstalter Wolfgang Konrad. Seither wurde mit immer neuen Bewerben und Ideen peu à peu eine Erfolgsgeschichte aufgebaut.