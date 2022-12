Essen oder Heizen? Immer mehr von Armut betroffen

Die neuesten Statistik-Austria-Zahlen zeigen, was sich in den Beratungsstellen der Arbeiterkammer, Caritas, oder Volkshilfe seit Längerem offenbart: Armut ist in unserem Land viel stärker verbreitet als bisher angenommen. Die Auswirkungen der massiven Teuerungswelle werden immer stärker spürbar. Die drei Organisationen schlagen deshalb einmal mehr Alarm und fordern die Bundesregierung zum Handeln auf. Mittlerweile kann sich laut AK jeder fünfte Österreicher die notwendigen monatlichen Ausgaben nicht mehr leisten!