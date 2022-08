Ende des Monats für viele nur mehr „Toastbrotzeit“

„Krone“: Herr Fenninger, wie kann man sich Armut bei Kindern vorstellen?

Erich Fenninger: Armut schlägt sich auf mehreren Ebenen nieder. Zum einen sind es die Wohnräume: Diese sind in der Regel zu kalt und sehr spartanisch eingerichtet. Kinder bekommen zwar in der Familie immer den schönsten Platz, das kann aber auch nur eine Matratze sein. Durch die jüngste Forschung wissen wir, dass auch in Österreich das Essen mittlerweile ein Thema ist. Ende des Monats sprechen viele Kinder von der „Toastbrotzeit“ - wenn das Geld für nichts anderes mehr als dafür reicht. Von gesunder Ernährung kann hier niemand reden. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Gesundheit. Unsere Untersuchung zeigt: 90 Prozent der betroffenen Kinder sind öfters krank. Chronische Erkrankungen wie Kopf- und Bauchschmerzen stehen an der Tagesordnung. Das führt zu mehr Fehlzeiten in der Schule.