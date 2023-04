Doppelt so viele Bergungen wie vor zehn Jahren

Die Zahl an zu bergenden Personen hat sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Waren im Jahr 2013 ca. 300 Menschen in oberösterreichs Bergen zur Retten, so lag dieser Wert im Jahr 2022 bei 586 Personen. Damit ist ein Höchststand seit Aufzeichnungsbeginn erreicht worden. Der Großteil davon waren Österreicherinnen und Österreicher mit 67 Prozent, gefolgt von Bergsteigerinnen und Bergsteiger aus Deutschland mit 15 Prozent und Tschechien mit etwa 10 Prozent.