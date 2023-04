Salzburger Schulklasse sitzt jetzt in Rom fest

Eine Salzburger Schulklasse sitzt nach einem Ausflug nach Rom in der italienischen Hauptstadt fest, weil die Bahnverbindungen zwischen Nord- und Süditalien wegen der Entgleisung eines Waggons in Florenz unterbrochen sind. Die Schülerinnen und Schüler sowie das begleitende Lehrpersonal - insgesamt 26 Personen - hätten am Donnerstag von Rom nach Salzburg zurückfahren sollen, mussten jedoch die Heimreise verschieben.