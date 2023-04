AK sieht Kassenreform „fundamental“ gescheitert

Kritik an Verteilung der Ärztestellen

Heute fließe das erwirtschaftete Geld der westlichen Bundesländer hingegen„still und heimlich“ in die Taschen der defizitären ÖGK-Stellen. „Wien allein hat ein Minus von 900 Millionen Euro, obwohl die Einnahmensituation und die Strukturen dort besser sind“, legt Keckeis nach. Ihn rege vor allem auf, „dass in der Bundeshauptstadt die meisten Ärztestellen geschaffen werden, während man die Bundesländer aushungern lässt“.