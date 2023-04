Mit der „Krone“ als Detektive in voller Fahrt

„Die Detektive erhalten ein Rätselpackage mit Spielplan und verschiedenen Materialen. Bis zum Tourziel in Eisenstadt ergeben sich im Zug und in der einen oder anderen Station ereignisreiche Aufgaben“, erklärt Meran. Ob Familien, Kollegen oder Freunde - im Team lässt sich das Geheimnis lüften, herrlicher (Weit-)Blick aus dem Zugfenster auf den Neusiedler See inbegriffen.