Elfjähriger zog Linzer Schuldirektorin an Beinen

In einer Schule in Linz ist am Dienstag eine Schulleiterin von einem Elfjährigen an den Beinen gezogen worden, woraufhin sie auf den Steinboden knallte, Prellungen erlitt und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eigentlich wollte die Pädagogin nur einen Streit zwischen dem Buben und einem Mitschüler schlichten.