„Wir klagen“: Hallein fordert 242.250 Euro

Mittelpunkt der heutigen Gemeindevertreter-Sitzung in Hallein: ein Grundstücksverkauf seitens der Gemeinde an eine Tennengauer Firma und eine nicht erfolgte Aufzahlung in Höhe von 242.250 Euro auf den Kaufpreis. „Wir werden den Betrag einklagen“, sagt Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ).