Opposition kritisierte Autogipfel schon im Vorfeld

Gegenaktionen angekündigt

Kritik am Autogipfel kam unter anderem auch von Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne), SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr, der Grünen Wirtschaft sowie den Umweltschutzorganisationen Global 2000 und Fridays For Future Austria. Sie verwiesen zum Beispiel auf die „katastrophale Energiebilanz“ von E-Fuels. Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ und von Fridays For Future Austria kündigten Gegenaktionen an.