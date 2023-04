Nehammer auf Auto-Tour: Was E-Fuels bringen

Rettet synthetischer Sprit das Klima? Nach dem Streit um das Verbrennerverbot in der EU, der auf Druck Deutschlands und anderer Staaten mit starker Auto(zuliefer)industrie mit einem Bekenntnis zu sogenannten E-Fuels endete, sind klimaschonende Treibstoffe in aller Munde und sollen uns gar aus der Rohstoff-Abhängigkeit von China befreien. Aber was ist an diesen Verheißungen dran und was verschweigt die Politik?